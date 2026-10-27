Москва27 окт Вести.Пропавшая два дня назад в Ачинске Красноярского края 16-летняя девочка найдена погибшей, передает ТАСС со ссылкой на представителя отряда "ЛизаАлерт" Серафиму Чооду.

О ее местонахождении не было известно с ночи 25 октября. Сообщалось, что девочка не дошла до дома.

Девочка найдена, погибла сообщила Чооду

Ее искали сотрудники полиции, волонтеры, знакомые и родные. К работе в том числе подключили оператора БПЛА.

Где и при каких обстоятельствах обнаружили тело девочки, пока неизвестно. Официальной информации на ресурсах правоохранителей региона об этом также пока нет.