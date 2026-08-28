Москва28 авг Вести.В Сочи водолазы обнаружили в Чертовой купели реки Агуры утонувшую девушку. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда и городской службы спасения извлекли тело девушки на берег и в носилках транспортировали к началу маршрута, передав сотрудникам следственных органов говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что 27 августа компания друзей отдыхала в районе Чертовой купели горной реки Агуры. Изначально купель была практически пересохшая, поэтому они спустились к воде по камням. Из-за начавшегося дождя уровень воды в реке резко вырос, и компанию унесло течением из купели. Одна из девушек пропала без вести.