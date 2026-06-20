Москва20 июнВести.Волонтеры, спасатели и родственники пропавшей Софии Лапшиной 20 июня обследуют берега и дно реки Сысолы, течением которой унесло девушку, сообщил ТАСС со ссылкой на профессиональную аварийно-спасательную службу "СПАС-Коми".
На 20 июня запланирован выход добровольцев и родственников, спасателей на лодках для обследования берегов и днарассказали в службе
Сообщение о том, что во время купания устье реки Сысолы в местечке Заречье города Сыктывкара утонула 18-летняя девушка, поступила в ГУ МЧС России по региону 14 июня. Спасатели обследовали дно реки в месте входа в воду.