В Сочи второй день ищут девушку, унесенную потоком воды в районе Чертовой купели

Девушку унесло потоком воды в районе Чертовой купели в Сочи В Сочи второй день ищут девушку, унесенную потоком воды в районе Чертовой купели

Москва28 авг Вести.В Сочи спасатели ищут девушку, пропавшую в горной реке Агуре. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

27 августа компания друзей купалась в районе Чертовой купели. Однако из-за непогоды уровень воды резко поднялся и молодых людей вынесло в русло реки. Всем удалось выбраться на берег, кроме одной девушки. Ее приятели позвонили спасателям.

Спасатели Южного РПСО МЧС России опросили очевидцев, разделились на группы и приступили к поиску. Работы велись совместно с городской службой спасения. В 11 вечера работы были приостановлены до наступления светлого времени суток Говорится в сообщении говорится в сообщении

Утром в пятницу, 28 августа, поиски продолжились. Местность обследуют пешком и с моря.