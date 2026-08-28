Москва28 авгВести.В Сочи спасатели ищут девушку, пропавшую в горной реке Агуре. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
27 августа компания друзей купалась в районе Чертовой купели. Однако из-за непогоды уровень воды резко поднялся и молодых людей вынесло в русло реки. Всем удалось выбраться на берег, кроме одной девушки. Ее приятели позвонили спасателям.
Спасатели Южного РПСО МЧС России опросили очевидцев, разделились на группы и приступили к поиску. Работы велись совместно с городской службой спасения. В 11 вечера работы были приостановлены до наступления светлого времени суток Говорится в сообщенииговорится в сообщении
Утром в пятницу, 28 августа, поиски продолжились. Местность обследуют пешком и с моря.