Туристов, заблудившихся в Агурском ущелье под Сочи, вывели спасатели Спасатели вывели двух заблудившихся туристов из Агурского ущелья

Москва27 авг Вести.Двое туристов при спуске с горы Ахун к Агурским водопадам не рассчитали световой день и на развилке двух троп не смогли найти обратный путь. Им пришлось вызвать спасателей, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили маму с сыном в районе Чертовой купели и сопроводили до выхода с маршрута. На внедорожнике МЧС их вывезли в городскую черту говорится в сообщении

Уточняется, что на отдых в Сочи туристы приехали из Санкт-Петербурга.