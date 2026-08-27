Москва27 авгВести.Двое туристов при спуске с горы Ахун к Агурским водопадам не рассчитали световой день и на развилке двух троп не смогли найти обратный путь. Им пришлось вызвать спасателей, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
Сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили маму с сыном в районе Чертовой купели и сопроводили до выхода с маршрута. На внедорожнике МЧС их вывезли в городскую чертуговорится в сообщении
Уточняется, что на отдых в Сочи туристы приехали из Санкт-Петербурга.