Девушку-подростка ищут в реке Чара в Забайкалье Забайкальские спасатели ищут девушку-подростка в реке Чара в Каларском районе

Москва26 авг Вести.Девушку-подростка разыскивают спасатели Забайкалья в реке Чара Каларского муниципального округа, сообщила пресс-служба краевого управления ведомства в мессенджере МАХ.

В ночь на 25 августа в селе Чара водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в реку.

В машине находились пятеро человек в возрасте от 16 до 18 лет. В результате трое молодых людей выбрались самостоятельно, тело одной девушки было обнаружено в автомобиле, который извлекли из воды сегодня утром, поиски еще одной девушки продолжаются написали в пресс-службе

К поискам привлекли 23 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС троих человек на одной единице техники.