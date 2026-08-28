В Сочи возбудили уголовное дело после гибели девушки в горной реке

После гибели девушки в горной реке в Сочи возбуждено уголовное дело В Сочи возбудили уголовное дело после гибели девушки в горной реке

Москва28 авг Вести.В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки в горной реке Агура, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 27 августа девушка в компании друзей купались в реке в Агурском ущелье без сопровождения взрослых. Во время плавания девушку унесло течение в сторону Черного моря. Днем 28 августа ее тело было найдено водолазами МЧС.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки в результате купания в реке (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении

Сейчас следователи осматривают место происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.