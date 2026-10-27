В Ачинске пропала 16-летняя девочка, к ее поискам привлекут БПЛА

Пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку будут искать с БПЛА В Ачинске пропала 16-летняя девочка, к ее поискам привлекут БПЛА

Москва27 окт Вести.В Ачинске в ночь на 25 октября пропала 16-летняя девочка – она не дошла до дома. С этого времени о ней ничего не известно, передает ТАСС.

Как рассказала агентству представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду, ее поиски будут вестись в том числе с помощью БПЛА. На место уже выехали добровольцы из Красноярска, Ачинска и Назарово.

Координатор и пилот БПЛА выехали из Красноярска. Запрошена помощь кинологов говорится в сообщении

Кроме того, инфогруппа поискового отряда распространяет ориентировки и собирает информацию, рассказала волонтер.

Известно, что пропавшая девочка – худощавого телосложения. Она была в красной куртке и синих джинсах.