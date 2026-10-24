В поисках пропавшей три дня назад москвички участвуют волонтеры "ЛизаАлерт" К поискам пропавшей в Москве девушки подключились волонтеры "ЛизаАлерт"

Москва24 окт Вести.Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" принимают участие в поисках девушки, которая 21 октября пропала после тренировки в Москве. Как рассказали представители ПСО в беседе с РЕН ТВ, заявка поступила на следующий день после того, как она перестала выходить на связь.

Москвичка исчезла в районе станции метро "Аэропорт". По некоторым данным, перед этим она поссорилась со своим молодым человеком.

Специалисты изучили камеры видеонаблюдения и предполагаемый маршрут пропавшей, идет сбор информации для выезда. Также девушку ищут в медицинских учреждениях.