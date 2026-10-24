В Москве ищут девушку, пропавшую по пути с тренировки 3 дня назад В Москве ищут пропавшую три дня назад девушку

Москва24 окт Вести.В Москве ищут девушку, которая три дня назад не вернулась домой с тренировки в районе станции метро "Аэропорт". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать пропавшей.

Москвичка загадочно пропала по пути домой с тренировки… Исчезла 21 октября в районе метро "Аэропорт". В 10 вечера она вышла из дома и пошла на тренировку в спортзал, однако после этого ее никто не видел… На следующий день на работу она не вышла указывает СМИ в мессенджере МАХ

Отмечается, что перед исчезновением москвичка поссорилась со своим возлюбленным. В это время он находился дома, а после дал показания в полиции.

Мать девушки также утверждает, что ее мобильный телефон все это время остается включенным, однако правоохранители по какой-то причине не устанавливают геолокацию.