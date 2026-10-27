В Москве-реке обнаружили тело 30-летней Елизаветы, пропавшей шесть дней назад

В Москве водолазы нашли тело девушки, пропавшей после ссоры с молодым человеком В Москве-реке обнаружили тело 30-летней Елизаветы, пропавшей шесть дней назад

Москва27 окт Вести.Спустя шесть дней поисков в Москве-реке нашли тело 30-летней Елизаветы – она исчезла после ссоры с молодым человеком. Об этом сообщил канал Baza в MAX со ссылкой на источник в СУ СК РФ по городу Москве.

Поиски начались вечером 21 октября - именно тогда Лиза поссорилась с молодым человеком и перестала выходить на связь. Как сообщает Baza, девушка шла домой через "Березовый парк", после чего ее больше никто не видел.

Останки обнаружили водолазы возле Живописного моста - там камеры наблюдения в последний раз запечатлели Елизавету.

Спустя шесть суток поисков водолазы обнаружили 30-летнюю Елизавету в районе Живописного моста говорится в публикации

Отмечается, что заявление в полицию подал молодой человек Елизаветы. Позже стало известно, что перед исчезновением пара поссорилась, и девушка тяжело переживала этот конфликт.