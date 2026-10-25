Москва25 окт Вести.Жительница Москвы, которая инсценировала свое исчезновение после ссоры с возлюбленным, могла спрыгнуть с Живописного моста на северо-западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Экстренные службы ведут поиски на месте происшествия, водолазы обследуют акваторию Москвы-реки сказано в сообщении

Ранее стало известно, что 30-летняя москвичка после ссоры с возлюбленным перестала отвечать на звонки и сообщения. Ее молодой человек обратился в полицию. Подруга девушки рассказала, что та планировала подстроить свою пропажу ради мести партнеру.