SHOT: москвичка могла расстаться с бывшим другом из-за его лудомании SHOT: причиной конфликта москвички с бывшим другом могла быть его лудомания

Москва22 окт Вести.Модель Юлия, которую подозревают в убийстве бывшего бойфренда, рассталась с ним из-за его игровой зависимости. Такие данные опубликованы в канале SHOT.

21-летняя Юлия только в этом году несколько раз расставалась с 22-летним Вадимом. Последний раз - несколько дней назад. Причиной были конфликты из-за увлечения парня ставками говорится в мессенджере

Как рассказали родные девушки, один раз молодой человек украл у нее из сейфа 500 тысяч рублей, которые потом проиграл. Пара несколько раз мирилась.

Вечером 21 октября Вадим приехал к Юлии домой в квартиру на Нижегородской улице, предположительно, чтобы помириться. Молодой человек долго ждал у дверей. Потом Юлия впустила его в квартиру, где и произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил смертельное ножевое ранение.

СК возбудил уголовное дело. Подозреваемая задержана.