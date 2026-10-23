Обвиняемая в убийстве бывшего возлюбленного в Москве не признала вину

Обвиняемая в убийстве экс-бойфренда в Москве не признала вину Обвиняемая в убийстве бывшего возлюбленного в Москве не признала вину

Москва23 окт Вести.21-летняя девушка, обвиняемая в убийстве бывшего возлюбленного в центре Москвы, не признает вину. Об этом сообщает Следком.

Тело 22-летнего мужчины с ножевым ранением было обнаружено 22 октября в квартире по Нижегородской улицы в центре Москвы. Подозреваемая в убийстве - бывшая девушка - была задержана по горячим следам.

Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы.

С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая не признала вину. Сегодня следствие ходатайствует перед Таганским районным судом г. Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Молодые люди были давно знакомы, но несколько раз расставались. По одной из версий, у молодого человека была игровая зависимость.

Подозреваемая посещала модельные кастинги и состоит в группах для моделей. По некоторым данным, она была вебкам-моделью.