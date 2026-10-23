Москва23 октВести.Материалы по ходатайству следствия об аресте девушки, обвиняемой в убийстве ее бывшего парня, зарегистрировал Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
Суд зарегистрировал материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражейговорится в сообщении
Тело молодого человека с с ножевым ранением обнаружили в квартире на Нижегородской улице в Москве. По подозрению в убийстве была задержана его бывшая девушка. По данным следствия, мужчина пришел к ней в пьяном виде, они поссорились, и девушка ударила его в грудь ножом.
По информации столичной прокуратуры, вину в ходе допроса обвиняемая не признала.