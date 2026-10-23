Жительница Москвы, убившая своего бывшего ножом, может быть взята под стражу Под стражу могут отправить жительницу Москвы убившую мужчину кухонным ножом

Москва23 окт Вести.Материалы по ходатайству следствия об аресте девушки, обвиняемой в убийстве ее бывшего парня, зарегистрировал Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Суд зарегистрировал материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей говорится в сообщении

Тело молодого человека с с ножевым ранением обнаружили в квартире на Нижегородской улице в Москве. По подозрению в убийстве была задержана его бывшая девушка. По данным следствия, мужчина пришел к ней в пьяном виде, они поссорились, и девушка ударила его в грудь ножом.

По информации столичной прокуратуры, вину в ходе допроса обвиняемая не признала.