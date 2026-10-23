Москва23 октВести.Таганский суд Москвы принял решение о заключении под стражу девушки, которую обвиняют в убийстве своего бывшего парня, сообщает РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяцаговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире в центре Москвы, по подозрению в убийстве задержали его бывшую девушку.
В ходе ссоры с мужчиной, девушка ударила его ножом в грудь. От полученных ранений он скончался.
По информации столичной прокуратуры, вину в ходе допроса обвиняемая не признала.