Девушку, убившую бывшего ножом в Москве, арестовали на 2 месяца

Суд отправил под стражу девушку, убившую бывшего кухонным ножом Девушку, убившую бывшего ножом в Москве, арестовали на 2 месяца

Москва23 окт Вести.Таганский суд Москвы принял решение о заключении под стражу девушки, которую обвиняют в убийстве своего бывшего парня, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире в центре Москвы, по подозрению в убийстве задержали его бывшую девушку.

В ходе ссоры с мужчиной, девушка ударила его ножом в грудь. От полученных ранений он скончался.

По информации столичной прокуратуры, вину в ходе допроса обвиняемая не признала.