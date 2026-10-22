Убийство на Нижегородской улице в Москве: что известно к этому часу Столичная полиция раскрыла убийство на Нижегородской улице

Москва22 окт Вести.В Москве сотрудники уголовного розыска ОМВД по Таганскому району по горячим следам задержали подозреваемую в убийстве, которое произошло в апартаментах на Нижегородской улице.

Как сообщает в MAX канал столичной полиции, 21-летняя уроженка Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе конфликта нанесла смертельное ножевое ранение своему бывшему бойфренду, 22-летнему мужчине. Потерпевший скончался до приезда врачей.

Собранные полицейскими материалы и задержанная переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство) говорится в сообщении

В распоряжении ИС "Вести" оказались записи камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома, где был убит молодой человек. На них видно, что он ожидал экс-возлюбленную у входной двери, позже она пригласила его в квартиру. Судя по видео, потом туда зашел охранник, а уже спустя некоторое время тело мужчины вынесли медики.

Ранее сообщалось, что молодые люди были знакомы со школьной скамьи и встречались. Последнее время между ними часто возникали конфликты из-за игровой зависимости мужчины. Родные подозреваемой сообщили, что мужчина украл из сейфа в квартире девушки 500 тысяч рублей и проиграл деньги. По имеющейся информации, погибший работал в компании по перекачке газа. Девушка посещала модельные кастинги и состоит в группах для моделей. По некоторым данным, она была вебкам-моделью.