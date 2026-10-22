Москвичку подозревают в убийстве экс-бойфренда: видео с места происшествия Появилось видео из дома в Москве, где убили 22-летнего мужчину

Москва22 окт Вести.В распоряжении информационной службы "Вести" появились кадры видео из подъезда дома на Нижегородской улице в Москве, где 22 октября произошло убийство. 21-летняя горожанка нанесла удар ножом своему бывшему молодому человеку. Тот скончался.

На видео молодой человек долгое время ждет девушку у двери. Потом подозреваемая впускает его в квартиру и, предположительно, наносит смертельный удар ножом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Подозреваемую допрашивают в столичном СК, возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, Вадим пришел к бывшей девушке Юлии, чтобы помириться. Во время встречи произошел конфликт. По данным Mash, погибший работал в компании по перекачке газа. Девушка посещала модельные кастинги и состоит в группах для моделей. По другим данным, она была вебкам-моделью.

По информации Baza, молодые люди знали друг друга со школьной скамьи, потом начали встречаться. Как выяснил SHOT, позже Вадим увлекся ставками, Юлия несколько раз расставалась с ним. По словам родных подозреваемой, один раз мужчина украл у нее из сейфа 500 тысяч рублей и проиграл деньги.