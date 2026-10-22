Mash: убитый москвич пришел к бывшей девушке, чтобы помириться Mash: москвичка задержана по подозрению в убийстве бывшего бойфренда

Москва22 окт Вести.По подозрению в убийстве бывшего бойфренда задержана 21-летняя москвичка. Подробности происшествия передает Mash.

По предварительной информации, молодой человек пришел к бывшей девушке в квартиру на Нижегородской улице, чтобы помириться. Во время встречи произошел конфликт, в результате которого подозреваемая схватила нож и ударила мужчину. Тот скончался на месте.

По данным Mash, погибшему 22 года, он работал в компании по перекачке газа. Девушка посещала модельные кастинги и состоит в группах для моделей.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время подозреваемая будет доставлена к следователям.