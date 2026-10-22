Москва22 октВести.По подозрению в убийстве бывшего бойфренда задержана 21-летняя москвичка. Подробности происшествия передает Mash.
По предварительной информации, молодой человек пришел к бывшей девушке в квартиру на Нижегородской улице, чтобы помириться. Во время встречи произошел конфликт, в результате которого подозреваемая схватила нож и ударила мужчину. Тот скончался на месте.
По данным Mash, погибшему 22 года, он работал в компании по перекачке газа. Девушка посещала модельные кастинги и состоит в группах для моделей.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время подозреваемая будет доставлена к следователям.