СК возбудил дело по факту убийства мужчины в центре Москвы В московской квартире обнаружено тело убитого мужчины, возбуждено дело

Москва22 окт Вести.Следственный отдел по Таганскому району СУ по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по статье об убийстве по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти. Подробности в MAX сообщает столичный СК.

По материалам следствия, 22 октября 2026 года в квартире жилого дома на Нижегородской улице в Москве найдено тело мужчины с ножевым ранением.

По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего говорится в сообщении

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. В ближайшее время подозреваемую доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.