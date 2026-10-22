Москва22 октВести.Следственный отдел по Таганскому району СУ по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по статье об убийстве по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти. Подробности в MAX сообщает столичный СК.

По материалам следствия, 22 октября 2026 года в квартире жилого дома на Нижегородской улице в Москве найдено тело мужчины с ножевым ранением.

По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего

говорится в сообщении

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. В ближайшее время подозреваемую доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.