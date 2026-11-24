В Москве раскрыли убийство мужчины, совершенное 33 года назад

В Москве раскрыто убийство мужчины, совершенное в 1993 году В Москве раскрыли убийство мужчины, совершенное 33 года назад

Москва24 ноя Вести.В Москве раскрыли убийство мужчины, совершенное 33 года назад, сообщили в пресс-службе столичного СК в MAX.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 октября 1993 года фигурант вместе с соучастником находился в квартире у знакомого на улице Зорге на севере столицы.

С целью завладения имуществом ... они спровоцировали с ним (мужчиной - примечание редакции) конфликт. Фигурант удерживал потерпевшего, лишая его возможности сопротивляться, а соучастник нанес ему не менее трех ударов ножом сказано в сообщении

Потерпевший скончался на месте происшествия. После убийства злоумышленники похитили его верхнюю одежду, личные вещи и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Причастность фигуранта к преступлению удалось установить спустя три десятилетия. Как уточняется в сообщении, решающую роль в этом сыграла дактилоскопическая экспертиза: отпечатки пальцев, изъятые с места происшествия еще в 1993 году, совпали с отпечатками фигуранта.