В Москве раскрыто жестокое убийство, совершенное 20 лет назад Московские следователи раскрыли жестокое убийство, совершенное в 2006 году

Москва23 окт Вести.Следователи и криминалисты столичного СК раскрыли убийство мужчины, которое было совершено в 2006 году. Обвинение предъявлено по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженное с разбоем. Подробности ведомство сообщает в MAX.

15 февраля 2006 года фигурант познакомился с местным жителем у Ярославского вокзала. Узнав, что тот хранит у себя дома личные вещи и материальные ценности, обвиняемый пришел в квартиру к потерпевшему 16 февраля в ночное время, напал на него и более 20 раз ударил ножом в разные части тела.

От полученных повреждений потерпевший скончался. После этого злоумышленник похитил принадлежавший погибшему мобильный телефон и скрылся с места преступления говорится в сообщении

В ходе расследования были собраны доказательства принадлежности к убийству уроженца Пермского края. Фигуранта задержали, в ходе допроса он признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.