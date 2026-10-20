В Москве арестован мужчина, насмерть забивший знакомого металлическим молотком Предполагаемый убийца мужчины на западе Москвы заключен под стражу

Москва20 окт Вести.Суд арестовал местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своего знакомого в квартире на западе Москвы. Об этом сообщает ГСУ СКР по столице.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Преступление произошло 19 октября, в понедельник, в жилом доме на Очаковском шоссе. По данным следствия, фигурант вступил в конфликт с потерпевшим и нанес ему два удара металлическим молотком. Тот скончался на месте. Отмечается, что обвиняемый был пьян.