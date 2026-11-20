В Москве арестован мужчина за убийство, совершенное в 1999 году

В Москве предъявлено обвинение в убийстве, совершенном 27 лет назад В Москве арестован мужчина за убийство, совершенное в 1999 году

Москва20 ноя Вести.В Москве в ходе расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 1999 году из корыстных побуждений, предъявлено обвинение ранее судимому москвичу. Подробности в MAX сообщил столичный Следком.

По материалам следствия, 18 ноября 1999 года фигурант в квартире на Алтайской улице в Москве напал на малознакомого мужчину, чтобы завладеть его денежными средствами. Он связал ему ноги, надел на руки наручники и избил. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Фигурант похитил денежные средства в размере 1000 долларов США и скрылся говорится в сообщении

По горячим следам преступника найти не удалось. Позже в ходе детального анализа ранее собранных доказательств, допросов свидетелей и опознания ими фигуранта по фотографии была установлена причастность 53-летнего мужчины к совершению убийства. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Расследование продолжается.