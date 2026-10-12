В Подольске задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 27 лет назад Двоим мужчинам в Подольске предъявили обвинение в убийстве 1999 года

Москва12 окт Вести.В городе Подольске Московской области следователи предъявили обвинение двум мужчинам в убийстве местной жительницы, которое было совершено 27 лет назад. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по региону на платформе MAX.

Следователем следственного отдела по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение двум мужчинам в убийстве местной жительницы, совершенном 27 лет назад (пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) говорится в публикации

По информации следствия, зимой 1999 года фигуранты решили напасть на незнакомую супружескую пару, узнав, что та продала квартиру и получила деньги. 9 февраля 1999 года они приехали в Подольск к потерпевшим, избили мужчину и задушили женщину, после чего забрали 100 долларов и золотое кольцо и скрылись.

Долгие годы дело оставалось нераскрытым. В ходе работы по преступлениям прошлых лет следователи и криминалисты решили отправить на экспертизу следы пальцев рук, изъятые в квартире 27 лет назад. Эксперт нашел совпадение с отпечатком одного из фигурантов, уже отбывшего наказание за имущественное преступление в Ярославской области.

На допросе обвиняемый рассказал о соучастнике, который тогда жил в Московском регионе. Того тоже задержали. Следователь провел с обвиняемыми допросы и проверки показаний на месте, а также назначил экспертизы. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемых под стражу.