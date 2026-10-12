В Подмосковье спустя 27 лет раскрыли убийство пожилой женщины Убийство пожилой женщины в Подмосковье раскрыли спустя 27 лет

Москва12 окт Вести.В Подольске раскрыли убийство пожилой женщины, совершенное 27 лет назад. Фигурантов дела удалось установить с помощью геномной базы данных и отпечатков пальцев, во время нападения на квартиру муж погибшей был избит до потери сознания, сообщает MK.RU.

Как выяснило следствие, двое мужчин жили в соседних домах и познакомились через жен. В начале 1999 года один из них рассказал приятелю, что подумывает сменить жилье. В разговоре он упомянул соседа-пенсионера, недавно продавшего квартиру. Злоумышленник предположил, что тот хранит дома вырученные деньги, и предложил сообщнику ограбить пожилую пару.

За день до нападения мужчины позвонили пенсионеру и предупредили, что придут проверить стационарный телефон. Под видом специалистов по связи они проникли в квартиру и потребовали деньги. Когда хозяйка начала кричать, ее задушили скотчем, а мужа избили до потери сознания.

Обыскав жилье, налетчики нашли лишь перстень и 100 долларов. Украшение они сдали в ломбард за 1,5 тысячи рублей.

Одного из подозреваемых удалось вычислить после кражи телефона у медбрата в поликлинике Ярославля. Мужчину, работавшего маляром-жестянщиком, приговорили к полутора годам лишения свободы. При проверке его отпечатки совпали с оставленными на месте убийства пенсионерки.

Второго фигуранта задержали в подмосковном Чехове, куда он переехал. Оба мужчины признают, что были в квартире пенсионеров, однако каждый возлагает ответственность за убийство на сообщника.

По словам помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Анны Тертичной, по делу назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее стало известно, что следователи Чурапчинского межрайонного следственного СУ СК России по Республике Саха (Якутия) раскрыли дело об особо тяжком преступлении, совершенном более 12 лет назад.