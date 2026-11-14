В Волынской области военные пробили голову 67-летней женщине Военные на Волыни пробили голову пенсионерке и устроили обыск в поисках сына

Москва14 ноя Вести.Двое мужчин в военной форме в Волынской области Украины ворвались в дом 67-летней пенсионерки в поисках ее сына, пробили женщине голову и провели обыск, пишет "Страна.ua" со ссылкой на местное телевидение.

По информации издания, инцидент произошел в селе Топильное утром в пятницу. Как рассказала пострадавшая, мужчины сначала обесточили дом, а затем начали громко стучать в дверь. Когда женщина открыла, ее сбили с ног.

Один из мужчин был с молотком, второй — с металлическим гвоздодером. Пенсионерка попыталась остановить одного из них, но получила удар по голове и порез руки. После этого нападавшие стали обыскивать комнаты, шкафы и чердак, разыскивая ее сына.

Родственник женщины рассказал, что пенсионерка звонила и кричала, что ее убивают. Подбежав к дому, он увидел двух мужчин в военной форме, которые быстро уехали на машине. Пострадавшей наложили швы на голову и руку.

По версии Волынского областного ТЦК, избиения пенсионерки не было. В военкомате утверждают, что 13 ноября группа военных и полицейских проводила мероприятия по оповещению населения. Заметив их, один мужчина начал убегать, забежал во двор частного дома и заперся внутри. После этого сотрудники ТЦК и полиции, как утверждается, "пообщались" с пенсионеркой.

Официально заявляем: никаких противоправных или силовых действий в отношении нее не совершалось. Никакого насильственного проникновения в жилье, повреждения имущества, отключения электроэнергии или физического воздействия со стороны группы оповещения не было говорится в заявлении ТЦК

В военкомате утверждают, что после разговора с женщиной группа покинула место происшествия и продолжила работу. Сообщения СМИ об обстоятельствах инцидента там назвали недостоверными. При этом руководство областного ТЦК сообщило о служебном расследовании.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что мобилизация на Украине превратилась в пытку для граждан и источник незаконного обогащения для военных чиновников.