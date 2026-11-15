Москва15 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивали пытки в одной из школ населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали эвакуированные бойцами ВС РФ жители города в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Местная жительница отметила, что работала сторожем и слышала, что в школе №7 кричали люди.

Пытки были. Я тогда сторожем была, потому что слышала, как люди оттуда кричали с седьмой, из седьмой школы. Там большие подвалы. Эта школа построена еще до войны. И в общем, они подъезжали, это еще летом было. Подъезжали – напротив храм, а вот через дорогу эта седьмая школа. Они подъезжали, там посадка такая небольшая, ставили какую-то такую штуку, я не знаю, что это такое. Высовывалась такая огромная пушка, и они начинали стрелять поделилась она

По словам женщины, выстрелы были такими громкими, что "буквально закипали мозги".

И стреляли не то что там один раз выстрелить [и прекратить]… Настолько выстрелы были страшные, что я вот и уши затыкала заявила она

Ранее жительница Константиновки в ДНР Наталья Криволапова рассказала, что во время эвакуации из города была угроза атаки украинских беспилотников. Чтобы спасти жизни людям, российские бойцы подавали сигналы, что нужно лечь и не шевелиться.

Все подробности - в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".