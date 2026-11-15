"Лечь и не шевелиться": жительница Константиновки поведала об опасной эвакуации Жительница Константиновки Наталья об эвакуации: путь очень тяжелый, сложный

Москва15 ноя Вести.Жительница Константиновки в ДНР Наталья Криволапова в интервью ИС "Вести" рассказала, что эвакуация из города проходила под угрозой атаки украинских беспилотников.

Эвакуация гражданских из Константиновки началась четыре месяца назад. Людей выводили небольшими группами под постоянными обстрелами.

Путь очень тяжелый, очень сложный. И когда в воздухе появлялось, ребята начинали подавать сигналы: "Ложимся. То есть падаем. Как стоите, падайте и не шевелитесь". То есть даже рукой нельзя было двинуть, потому что реакция была на движение рассказала мирная жительница

Украинские дроны и артиллерия ежедневно уничтожают все, что еще осталось в городе.

Били по домам. Из пушек, из танка. Вот танк у нас наверху стоял. Естественно, украинский танк. Россияне не могли туда зайти по-любому поделилась Наталья Криволапова

Женщина, эвакуированная из района боевых действий, продолжает поиски родных и близких.

Людмила Даниловна Сметанина, которая живет в Москве, помню, это район Ясенево сказала она

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил провести в Константиновке гуманитарную миссию. По словам российского лидера, Россия контролирует город и готова обеспечить безопасность участников миссии.

Ранее жители Константиновки рассказали ИС "Вести" об отношении к ним со стороны киевских властей и боевиков ВСУ.