Москва14 ноя Вести.Киевский режим запретил своим волонтерам вывозить из Константиновки мирных граждан. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала Светлана, эвакуированная бойцами ВС РФ.

Киевский режим запретил украинским волонтерам вывозить из Константиновки мирных граждан заявила женщина

Инициативу проведения гуманитарной миссии в Константиновке выдвинул президент РФ Владимир Путин 12 ноября на встрече в Кремле с переговорщиками США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова разминировать подъездные пути к Константиновке, на это уйдет пять дней. При этом Песков подчеркнул, что если украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, то пусть они и проведут разминирование территорий.

Все подробности - в воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".