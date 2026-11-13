Песков: Россия контролирует Константиновку и готова приступить к разминированию Песков: РФ контролирует Константиновку и готова приступить к разминированию

Москва13 ноя Вести.Российские военные контролируют город Константиновка в ДНР и готовы приступить к разминированию, но на это нужно пять суток. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.

Президент четко сказал, мы утверждаем, что именно мы контролируем Константиновку, поэтому мы готовы приступить к разминированию. На это уйдет пять дней сообщил официальный представитель Кремля

12 ноября состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина в Кремле со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Глава российского государства, в частности, предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту города Алешки Херсонской области. Путин сказал, что российская сторона контролирует Константиновку.