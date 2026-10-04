Песков: Россия будет бороться даже за 0,01% территории ДНР

Песков заявил о готовности России бороться даже за 0,01% территории ДНР Песков: Россия будет бороться даже за 0,01% территории ДНР

Москва4 окт Вести.Россия готова бороться даже за 0,01% территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первого октября президент России Владимир Путин сообщал, что под контролем Украины остается примерно 11% территории ДНР.

Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать сказал Песков

Ранее Путин обратил внимание на то, что темпы продвижения Вооруженных сил России в Донбассе растут.