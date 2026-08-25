Москва25 авгВести.Донбасс не может быть отдан под управление третьей стороны в рамках идеи о создании "буферной зоны". Регион входит в состав Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секртарь президента России Дмитрий Песков.
Во время брифинга он прокомментировал идею о том, чтобы в рамках мирного урегулирования передать Донбасс под управление одной из третьих сторон.
Донбасс является территорией Российской Федерации. Это субъекты Российской Федерации… Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением региономпояснил Песков
Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский создал новый план мирного урегулирования на Украине, согласовав его с Европой и США.