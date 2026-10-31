Пушилин объяснил сложности в работе гражданских служб в Константиновке Пушилин: дроны ВСУ мешают гражданским службам работать в Константиновке

Москва31 окт Вести.Активное применение беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор мешает наладить нормальную жизнь в Константиновке, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики (ДНР), Денис Пушилин.

Он отметил, что количество находящихся в небе над городом дронов противника "пока не позволяет гражданским службам ДНР работать в Константиновке, которая, по нашим меркам, была освобождена достаточно давно".

Об освобождении города российскими войсками стало известно 3 июля 2026 года.

29 октября эвакуированный российскими военными житель Константиновки Алексей Зазворка рассказал ИС "Вести", как чудом избежал смерти в результате расстрела украинскими военными.