Москва29 окт Вести.Эвакуированный бойцами 78-го полка "Север Ахмат" группировки войск "Юг" житель Константиновки Алексей Зазворка рассказал ИС "Вести", как чудом избежал смерти в результате расстрела украинскими военными.

Алексей рассказал, что накануне был ранен в голову. Сначала его дом подвергся атаке украинского дрона, а затем солдаты ВСУ ворвались к нему домой и открыли огонь из автомата в упор.

Стояли украинские военные на вход в дом и нас не пускали, выгнали, как говорится, со своего дома. Мы вышли за забор. Только дошли до забора, началась по нам стрельба. Женщину ранило в ногу, меня "черкануло" в руку. Стреляли из автоматов, но ребята чуть-чуть косые оказались. Мы залегли. Когда они услышали шорохи, то вышли нас добивать. Я Марине говорю: "Я попробую убежать, а ты притворись мертвой". И я побежал. И по мне началась стрельба. Пули свистели над головой, но они, получается, не поняли, куда я "сквознул". А в том доме, где мы жили, трое было убитых рассказал Алексей Зазворка

Ранее сообщалось, что несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, бойцы ВС РФ продолжают эвакуацию мирных жителей из Константиновки (Донецкая область). Военнослужащие 78-ого полка "Север Ахмат" группировки войск "Юг" рассказали об успешной эвакуации 15 мирных жителей.