Украинка из Константиновки не может поверить, что в Донбасс вернулся фашизм Мирная жительница: не могу поверить, что Украина привела фашизм в Донбасс

Москва29 окт Вести.Эвакуация мирных жителей из Константиновки (ДНР) продолжается силами ВС РФ, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Бойцы 78-го полка "Север-Ахмат" группировки войск "Юг" успешно вывели 15 человек, преодолев минные поля, установленные украинскими военными для подрыва гражданских. Беженцы рассказали ИС "Вести", что испытывают двойные эмоции: искреннюю радость от того, что остались живы, и глубокую боль от осознания того, что им пришлось бежать от соотечественников – украинцев.

Мы здесь в основном все чистые украинцы. Но я не могу поверить, что Украина такое сделала - фашизм привела к нам на Донбасс с удивлением воскликнула жительница Константиновки

Всех 15 человек привезли в тыловой лагерь полка "Север-Ахмат". Оттуда жители Константиновки смогли впервые за год позвонить родным. У всех родственники живут в России.

Мам, ты меня слышишь? Это я. Нас сегодня привезли русские солдаты. Мы целые с Максимом! Пожалуйста, я тебя прошу, не волнуйся плакала в трубку жительница Константиновки Виктория Тютюник

Ранее вице-премьер ДНР Илья Емельянов сообщил, что большая часть из ранее эвакуированных жителей Константиновки в ДНР (1,2 тысячи человек) уже стали гражданами России. Тех, кто не пожелал получать российский паспорт нет, рассказал он.