Большая часть эвакуированных из Константиновки уже получили гражданство России Все эвакуированные из Константиновки выразили желание получить гражданство РФ

Москва26 окт Вести.Большая часть из 1,2 тыс. эвакуированных жителей Константиновки в ДНР уже стали гражданами России, не желающих получать российский паспорт нет, заявил вице-премьер ДНР Илья Емельянов.

На сегодня эвакуированы около 1,2 тыс. человек. Большая часть из них уже стала гражданами России. Есть и те, кто оформляет гражданство по месту жительства, переезжая в другие регионы России. Могу сказать точно – тех, кто не желает вступать в гражданство нашей страны, нет цитирует его слова ТАСС

Собеседник издания добавил, что паспорта эвакуированным выдают уже после того, как их вывозят в безопасные районы. Чтобы процесс был максимально удобным и не занимал много времени, профильные ведомства оказывают им всестороннюю поддержку.

Ранее боец ВС РФ рассказал о спасенной в Константиновке 10-летней девочке.