Москва26 октВести.Большая часть из 1,2 тыс. эвакуированных жителей Константиновки в ДНР уже стали гражданами России, не желающих получать российский паспорт нет, заявил вице-премьер ДНР Илья Емельянов.
На сегодня эвакуированы около 1,2 тыс. человек. Большая часть из них уже стала гражданами России. Есть и те, кто оформляет гражданство по месту жительства, переезжая в другие регионы России. Могу сказать точно – тех, кто не желает вступать в гражданство нашей страны, нетцитирует его слова ТАСС
Собеседник издания добавил, что паспорта эвакуированным выдают уже после того, как их вывозят в безопасные районы. Чтобы процесс был максимально удобным и не занимал много времени, профильные ведомства оказывают им всестороннюю поддержку.
Ранее боец ВС РФ рассказал о спасенной в Константиновке 10-летней девочке.