Пушилин заявил о росте числа переселенцев с оккупированных ВСУ территорий Пушилин: все больше людей переселяются с подконтрольной ВСУ территории ДНР

Москва21 окт Вести.Участников спецпрограммы переселения в Донецк, среди которых жители Дружковки, Краматорска и Славянска, а также освобожденного российскими войсками Доброполья, каждый день становится больше. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В интервью ТАСС он отметил, что все мирные жители могут заранее обратиться за помощью через чат-бот и приехать в республики, а затем повторно связаться со специалистом для получения места в пункте временного размещения.

Цифра (число участников программы. – Прим. ред.) увеличивается ежедневно буквально сказал Пушилин

Глава региона рекомендовал жителям всеми возможными способами переселяться на освобожденную Россией территорию.

Ранее в официальном канале Миграционной службы МВД России сообщили, что в страну прибыло более миллиона соотечественников за 20 лет действия Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению на Родину.