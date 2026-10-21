Москва21 октВести.Участников спецпрограммы переселения в Донецк, среди которых жители Дружковки, Краматорска и Славянска, а также освобожденного российскими войсками Доброполья, каждый день становится больше. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В интервью ТАСС он отметил, что все мирные жители могут заранее обратиться за помощью через чат-бот и приехать в республики, а затем повторно связаться со специалистом для получения места в пункте временного размещения.
Цифра (число участников программы. – Прим. ред.) увеличивается ежедневно буквальносказал Пушилин
Глава региона рекомендовал жителям всеми возможными способами переселяться на освобожденную Россией территорию.
Ранее в официальном канале Миграционной службы МВД России сообщили, что в страну прибыло более миллиона соотечественников за 20 лет действия Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению на Родину.