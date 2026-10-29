Пушилин: в ДНР еще крайне много горячих точек

Пушилин сообщил, что в ДНР по-прежнему крайне много горячих точек Пушилин: в ДНР еще крайне много горячих точек

Москва29 окт Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) остается еще крайне много горячих точек.

Об этом ТАСС рассказал глава региона Денис Пушилин.

Даже после освобождения Доброполья, Алексеево-Дружковки мы видим, что горячих точек еще крайне много сказал он

Ранее Пушилин сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемещает часть подразделений в Краматорск и Славянск, пытаясь стабилизировать ситуацию на фоне продвижения российских войск.

Он подчеркнул, что освобождение территории ДНР от боевиков киевского режима продолжается стремительными темпами