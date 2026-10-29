Москва29 октВести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) остается еще крайне много горячих точек.
Об этом ТАСС рассказал глава региона Денис Пушилин.
Даже после освобождения Доброполья, Алексеево-Дружковки мы видим, что горячих точек еще крайне многосказал он
Ранее Пушилин сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемещает часть подразделений в Краматорск и Славянск, пытаясь стабилизировать ситуацию на фоне продвижения российских войск.
Он подчеркнул, что освобождение территории ДНР от боевиков киевского режима продолжается стремительными темпами