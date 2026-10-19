Пушилин сообщил о перемещении подразделений ВСУ в Краматорск и Славянск

Пушилин: командование ВСУ перемещает подразделения в Краматорск и Славянск Пушилин сообщил о перемещении подразделений ВСУ в Краматорск и Славянск

Москва19 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины перемещает часть подразделений в Краматорск и Славянск, пытаясь стабилизировать ситуацию на фоне продвижения российских войск. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Видим, что противник уже перемещает часть подразделений в Краматорск и Славянск, делает это по понятным причинам, потому что видит, сколь быстро в нынешних условиях продвигаются наши подразделения, и, конечно, пытаются принять и стабилизировать ситуацию заявил Пушилин

Ранее источник ТАСС сообщил, что потеря Алексеево-Дружковки и Доброполья вынудила противника откатить часть сил под Краматорск и Славянск.