ВСУ увеличивают группировку войск у Славянска и Краматорска Марочко: ВСУ наращивают группировку войск у Краматорска и Славянска

Москва22 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) делает огромную ставку на Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) и постоянно наращивает группировку войск на этом участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Киев направил дополнительные силы к Малотарановке и Николаевке.

Что касается славянско-краматорской агломерации, то здесь идет постоянная подброска свежих сил и средств. Командование ВСУ на регулярной основе восполняет свои потери. Есть прибытие дополнительных сил и средств севернее Дружковки в район населенного пункта Малотарановка. Также восточнее Славянска, в районе населенного пункта Николаевка, замечено увеличение сил и средств противника. Так что украинское командование продолжает делать огромную ставку на эту агломерацию приводит ТАСС слова Марочко

В попытке удержать контроль над Славянском и Краматорском командование ВСУ не жалеет военных и техники и несет огромные потери в этом районе, заключил Марочко.