"Отсрочить неизбежное": Марочко о наращивании сил ВСУ у Славянска и Краматорска Марочко: киевский режим бросает "в жерло войны" огромное количество людей

Москва22 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), направляя новые подразделения к Славянску и Краматорску в Донецкой Народной Республике (ДНР), бросает в "жерло войны" огромное количество солдат, чтобы "отсрочить неизбежное". Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Преступное военно-политическое руководство Украины бросает в жерло войны огромнейшее количество людей, выписывая им билет в один конец лишь ради того, чтобы отсрочить неизбежное - потерю контроля над Славянском и Краматорском сказал он

Марочко отметил, что командование ВСУ делает огромную ставку на Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) и постоянно наращивает группировку войск на этом участке. При этом в попытке удержать контроль над Славянском и Краматорском командование ВСУ не жалеет военных и техники и несет огромные потери в этом районе.