Марочко: ВСУ отправляют тыловиков в штурмы у Славянска и Краматорска Марочко: ВСУ от безысходности отправляют в штурмы солдат тыловых служб

Москва15 ноя Вести.Командование армии киевского режима от безысходности отправляет необученных солдат тыловых служб для участия в штурмах в районах Славянска и Краматорска (ДНР), а также на сумском и запорожском участках фронта. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Украинское командование продолжает соскребать везде, где только можно, личный состав. В штурмовики идут те военнослужащие, которые никогда в жизни не участвовали в таких действиях и даже не проходили нормального обучения. Если говорить о тех районах, куда их посылают, то это сложные для Киева участки. Это Славянско-Краматорская агломерация, запорожское и сумское направления сказал он

Марочко отметил, что некоторые мобилизованные украинские солдаты платят сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за то, чтобы получить военно-учетные специальности тыловых подразделений, чтобы не попасть на фронт. Однако они "выкинули деньги на ветер, поскольку какое-то время они находятся не на линии боевого соприкосновения, а потом их планомерно отсылают в красную зону".

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ направило в пехоту боевиков 513 ремонтно-восстановительного батальона в районе Токаревки в Харьковской области.

Каждый пятый боевик армии киевского режима не верит, что выберется с фронта живым.