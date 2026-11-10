Москва10 нояВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в пехоту боевиков 513 ремонтно-восстановительного батальона в районе Токаревки в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Уточняется, что боевики не обучены для выполнения подобных задач и несут большие потери.
На позициях в районе Токаревки командование ВСУ в качестве пехоты задействует военнослужащих 513 отдельного ремонтно-восстановительного батальонаговорится в публикации
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что липцовский участок линии боевого соприкосновения в Харьковской области ожил.