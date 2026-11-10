Командование ВСУ в качестве пехоты задействовало боевиков ремонтного батальона "Северный ветер": боевиков ремонтного батальона ВСУ направили в пехоту

Москва10 ноя Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в пехоту боевиков 513 ремонтно-восстановительного батальона в районе Токаревки в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Уточняется, что боевики не обучены для выполнения подобных задач и несут большие потери.

На позициях в районе Токаревки командование ВСУ в качестве пехоты задействует военнослужащих 513 отдельного ремонтно-восстановительного батальона говорится в публикации

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что липцовский участок линии боевого соприкосновения в Харьковской области ожил.