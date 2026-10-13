ВСУ перебросили резервы в волчанский котел из-за наступления ВС РФ "Северный ветер": ВСУ перебрасывают резервы в волчанский котел

Москва13 окт Вести.Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришлось перебросить резервные подразделения в волчанский котел на фоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По его данным, российская армия продолжает зачищать волчанский котел от остатков войск противника при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

Противник активных действий не предпринимал и перебрасывает резервы говорится в сообщении

Отмечается, что ВСУ пытаются усилить свою оборону подразделениями 50-й отдельной механизированной бригады, сформированной весной этого года.

По информации "Северного ветра", авиация ВКС РФ и российские беспилотники нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ сразу в нескольких населенных пунктах региона – Великом Бурлуке, Великих Проходах, Хотомле, Першотравневом, Погорелом, Подсреднем, Гнилице Первой, Малом Бурлуке, Колодезном, Русской Лозовой, Циркунах, Черкасской Лозовой, Избицком и Варваровке.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорвать окружение на волчанском и великобурлукском направлениях в Харьковской области, но понесли потери и отошли на исходные позиции.