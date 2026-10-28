Украинская мехбригада не может вступить в бой под Великим Бурлуком из-за потерь

Мехбригада ВСУ не может вступить в бой под Великим Бурлуком из-за больших потерь Украинская мехбригада не может вступить в бой под Великим Бурлуком из-за потерь

Москва28 окт Вести.Переброшенная в район Великого Бурлука Харьковской области 50-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогла вступить в бой из-за серьезных потерь и нехватки личного состава. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к группировке войск "Север".

В районе Великого Бурлука тяжелые потери несет новосформированная 50 ОМБр ВСУ. Она была переброшена для прорыва окружения на северо-востоке Харьковской области, но так и не вступила в бой из-за катастрофического некомплекта личного состава и потерь в результате работы ВКС РФ сказано в сообщении

Тем временем на волчанском и великобурлукском направлениях продолжаются ожесточенные бои в районе населенного пункта Приколотное.

Как утверждается в публикации, за минувшие сутки российские подразделения продвинулись на четырех участках фронта. Их общее продвижение составило до 700 метров.

Ранее "Северный ветер" сообщил о поражении крупного скопления живой силы и техники роты "Шквал" 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, укомплектованной бывшими заключенными, в районе Рубежного Харьковской области.