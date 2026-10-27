ВС РФ поразили живую силу и технику роты "Шквал" ВСУ под Харьковом "Северный ветер": под Харьковом уничтожили боевиков роты "Шквал" 127-й бригады

Москва27 окт Вести.Крупное скопление живой силы и техники роты "Шквал" 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, укомплектованной бывшими заключенными, уничтожено в районе Рубежного Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

Комплексным огневым поражением уничтожено крупное скопление живой силы и техники роты "Шквал" 127 отмбр ВСУ в районе Рубежного, которое украинское командование перебросило для проведения штурмовых действий позиций ВС РФ говорится в публикации канала

Согласно тому же сообщению, 26 октября группировка войск "Север" продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. На харьковском направлении авиация ВКС РФ и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям сил противника в районах Великого Бурлука, Бугаевки, Рубежного, Бережного, Федоровки, Колодезного, Терновой, Дергачей и Избицкого. Отмечается, что на этом направлении ВСУ перебрасывают новые резервы, включая подразделения из бывших заключенных.

Штурмовые группы, как говорится в публикации, продвинулись южнее Новой Казачьей и в районе Алисовки, а на волчанском и великобурлукском направлениях — у Приколотного и Малого Бурлука. За сутки продвижение составило до 1000 м.

Потери противника за сутки в Харьковской области канал оценил более чем в 115 человек. Также уничтожены два БТР "ВАБ", боевая бронированная машина "Казак", шесть единиц автомобильной техники, в том числе грузовик, 13 пусковых установок БПЛА, 109 дронов самолетного типа, 18 типа "Баба-Яга" и восемь НРТК.