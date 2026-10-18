Боец "Севера" описал актуальную ситуацию после зачистки котла под Волчанском Боец описал обстановку в Харьковской области после зачистки Волчанского котла

Москва18 окт Вести.Военнослужащий 79-го мотострелкового полка группировки "Север" с позывным Костер рассказал ИС "Вести" об обстановке на Харьковском направлении, где ВС РФ уничтожает подразделения ВСУ в Волчанском котле.

Обстановка на данном участке фронта стабильная и имеет тенденцию к улучшению, отметил боец.

Постоянно наносим огневое поражение, ведем разведку и уничтожаем противника, который в данный момент оказался в котле. Одной из важнейших задач, которую ставит перед нами старшее командование, является расширение полосы безопасности вдоль границы с Белгородской областью. Противник рассчитывал, что инженерные сооружения и рельеф местности его спасут и помогут сдержать наше продвижение. Однако в ходе грамотно спланированной нашим руководством операции и умелых действий командиров и личного состава удалось обойти основные узлы сопротивления, опорные пункты врага и взять в окружение в котле около 2 тысяч украинских националистов проинформировал Костер

Ими оказались боевики состава 22-й и 159-й механизированных бригад, а также военнослужащие из разведывательного батальона 425-го штурмового полка "Скала", уточнил он.

Южнее кольца на данный момент противник выставил заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат и не дают покинуть линию боевого соприкосновения.

А внутри котла [ВСУ] проводят спецминирование, то есть минами забрасывают тыл своих позиций для того, чтобы военнослужащие ВСУ не имели возможности отойти добавил он

Харьковский котел стал самым большим по площади за время СВО. Площадь окружения ВСУ в Харьковской области составляет более 400 квадратных километров.