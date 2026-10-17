Москва17 октВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в волчанском котле в отчаянном положении, но командование ВСУ не позволяет им покинуть позиции и вырваться из окружения, заявил боец с позывным Шеф в интервью ТАСС.
Противник в волчанском котле находится в отчаянном положении. Командование очень жестоко по отношению к солдатам, возможности выйти им не дает. Они до последнего сидят на своих позициях, пытаются как-то по одиночке малыми группами отступать. Но мы находим их и уничтожаемприводит ТАСС слова Шефа
Российские подразделения продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать боевиков ВСУ в Харьковской области.