Командование ВСУ не разрешает боевикам выйти из волчанского котла Командование ВСУ не позволяет боевикам вырваться из волчанского котла

Москва17 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в волчанском котле в отчаянном положении, но командование ВСУ не позволяет им покинуть позиции и вырваться из окружения, заявил боец с позывным Шеф в интервью ТАСС.

Противник в волчанском котле находится в отчаянном положении. Командование очень жестоко по отношению к солдатам, возможности выйти им не дает. Они до последнего сидят на своих позициях, пытаются как-то по одиночке малыми группами отступать. Но мы находим их и уничтожаем приводит ТАСС слова Шефа

Российские подразделения продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать боевиков ВСУ в Харьковской области.