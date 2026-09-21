Москва21 сен Вести.На данный момент у ВСУ нет никакой возможности вывести свои войска из окружения в Харьковской области. Об этом ИС "Вести" рассказал военный корреспондент Владимир Разин.

Он добавил, что противник не осуществляет попыток прорваться из кольца, а вместо этого пытается прятаться в лесах.

Из окружения противник выйти возможности никакой не имеет. Помимо того, что он заблокирован абсолютно со всех сторон, кольцо продолжает сжиматься и вот очередные населенные пункты - это Комиссарово и Лошаково на восточном фланге кольца - это внутренний контур кольца - освобождены. … Сейчас, конечно же, они пытаются скрываться в лесополосах, пока стоит зеленка. Попыток прорыва как таковых не осуществляется. То есть противник вот продолжает прятаться, чем пользуются наши военнослужащие, постоянно их вычисляя и уничтожая подчеркнул Разин

Он добавил, что благодаря продвижению ВС РФ попытки ВСУ перебросить подкрепления к своим окруженным войскам заканчиваются неудачами.

Движение продолжается как внутри котла, так и снаружи, соответственно, не давая никаких возможностей противнику ни выйти из котла, ни какие-то силы к котлу или в котел забросить для каких-то контрдействий заявил Разин

Ранее о ситуации в котле рассказывал военный эксперт Евгений Михайлов. Обстановку он охарактеризовал как "кромешный ад".